В Тамбовской области пройдет операция «Мотоциклист»

В регионе участились аварии с участием мотоциклистов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

5 июля на территории Тамбовской области пройдет профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управлять мопедами и скутерами разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» или «А1», если объём двигателя, не превышает 125 см3. Получить водительское удостоверение на мотоцикл (права категории А) возможно по достижению 18 лет. За отсутствие водительского удостоверения предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За передачу мототранспорта лицам, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

При этом, если водитель с категорией B1 сел за руль мотоцикла, это нарушение. Закон приравнивает его к управлению без прав. Ответственность предусмотрена статьей 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф - от 5 000 до 15 000 рублей.

- Если вы стали свидетелем того, что водитель транспортного средства нарушает ПДД, сообщите об этом по телефонам: 8(4752)53-40-67 или 102, - напоминают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.