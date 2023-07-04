Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 10:03

С руководителей мичуринской организации, уклонявшейся от уплаты налогов, взыщут 19 млн рублей

Истекшие сроки давности уголовного преследования не освобождают от необходимости возместить ущерб РФ
Марина МАКОВЛЕВА

Год назад постановлением Мичуринского городского суда было прекращено уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера организации, которых обвиняли в уклонении от уплаты налога. Сроки давности уголовного преследования истекли.

Однако, как подчеркнули в прокуратуре города Мичуринска, это не освобождает руководителей организации от обязанности возместить ущерб, причиненный Российской Федерации. Поэтому прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании в федеральный бюджет недоимки по налогам.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в размере 19 млн рублей. На имущество ответчиков стоимостью свыше 50 млн рублей наложен арест.