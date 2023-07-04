С руководителей мичуринской организации, уклонявшейся от уплаты налогов, взыщут 19 млн рублей

Год назад постановлением Мичуринского городского суда было прекращено уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера организации, которых обвиняли в уклонении от уплаты налога. Сроки давности уголовного преследования истекли.

Однако, как подчеркнули в прокуратуре города Мичуринска, это не освобождает руководителей организации от обязанности возместить ущерб, причиненный Российской Федерации. Поэтому прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании в федеральный бюджет недоимки по налогам.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в размере 19 млн рублей. На имущество ответчиков стоимостью свыше 50 млн рублей наложен арест.