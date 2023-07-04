В Тамбовской области пьяный водитель сбил двух пешеходов и велосипедиста

Водитель иномарки был пьян Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировал нетрезвый велосипедист, произошла 3 июля в 10 часов 34 минуты в районе дома №2«В» по улице Больничная рабочего поселка Первомайский. 38-летний нетрезвый водитель за рулем «RENAULT ARKANA» выехал на встречную полосу и сбил 57-летнего велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части дороги по ходу движения машин. После этого иномарка наехала на пешеходов – 20-летнего мужчину и 57-летнюю женщину, которые шли по левому краю дороги, несмотря на наличие тротуара.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста и пешеходов с травмами доставили в городскую больницу имени С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Окончательные причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования, однако уже сейчас можно констатировать многочисленные нарушения правил дорожного движения, допущенные участниками автоаварии.