Житель Белгородской области обманул тамбовчанку на 320 тысяч рублей

85-летняя тамбовчанка стала жертвой афериста. Пенсионерке позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил о том, что ее дочь стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. После этого он передал трубку якобы дочери женщины, которая заплаканным голосом попросила крупную сумму денег, чтобы избежать уголовной ответственности. Деньги необходимо было передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке пришел мужчина, которому она отдала 320 тысяч рублей. Позже она связалась с дочерью и поняла, что ее обманули. Вместе они обратились в отдел полиции. По этому факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Вскоре установили и задержали мужчину, который забирал деньги. Им оказался 36-летний житель Белгородской области. Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли деньги, банковские карты, сим-карты и мобильные телефоны.

- Полицейские устанавливают возможных соучастников афериста, а также проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Изъятые у подозреваемого 320 тысяч рублей в ближайшее время вернут пенсионерке.