В Тамбовской области за мошенничество пойдет под суд экс-гендиректор «ДСУ 8»

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «ДСУ 8». Он обвиняется по чч. 3, 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, а также сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).

По версии следствия, с августа 2021 года по август 2022 года мужчина под предлогом поставки щебня похитил деньги у 33 организаций. Все они оплатили товар, но щебень так и не получили. Ущерб составил больше 15 миллионов рублей.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Тамбовской области.