Двое тамбовских подростков закончили школу при сизо

Аттестаты ребятам вручили в следственном изоляторе

Аттестаты получили два подростка, окончившие 9 класс в школе при следственном изоляторе № 3. Аттестаты об основном общем образовании выпускникам вручили преподаватели Стаевской СОШ Мичуринского района.

Базовый учебный план для несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО-3, ничем не отличается от программы в обычной общеобразовательной школе. Ученики получали знания согласно расписанию. Они изучали русский язык, литературу, обществознание, географию и другие предметы, после чего успешно сдали государственные выпускные экзамены.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области, по двум предметам - физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности - подростки получили «пятерки».

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области