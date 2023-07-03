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НовостиОбщество3 июля 2023 14:00

В Тамбове простятся с подполковником Артемом Миловановым

Члена экипажа Ил-22, сбитого в Воронежской области, похоронят в областном центре
Марина МАКОВЛЕВА

4 июля в Тамбове простятся с подполковником Артемом Миловановым. 43-летний летчик был членом экипажа самолета Ил-22, сбитого в ходе попытки вооруженного мятежа 24 июня в Воронежской области. Известно, что в Тамбове у летчика остались родные.

Как сообщают в администрации города Тамбова, на время церемонии прощания вводятся временные ограничения движения транспорта на территории Тамбов-4. С 8.00 и до окончания мероприятия будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по проезду от улицы Гастелло в районе дома 119А до памятника Марины Расковой.