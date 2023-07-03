8 человек пойдут под суд за распространение героина в Тамбовской области

У задержанных нашли 1,5 кг героина

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении от 1 до 24 эпизодов покушений на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в значительном и крупном размерах (ч. 3 ст. 30, пп. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, граждане иностранных государств (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан) в возрасте от 23 до 37 лет, в составе организованной группы, с апреля по август 2022 года раскладывали на территориях различных муниципальных образований Тамбовской области наркотики, для последующего незаконного сбыта наркопотребителям за плату через интернет-магазины.

Преступную деятельность участников организованной группы пресекли полицейские. Из незаконного оборота изъяли около 1,5 кг героина.

В отношении «руководителя» организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

- После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области