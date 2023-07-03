Тамбовчанин пытался сжечь дом, где жила бывшая девушка

В Уметском районном суде будут рассматривать уголовное дело по обвинению местного жителя в попытке поджога жилого двухквартирного дома (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ - покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Одна из квартир принадлежит владельцу фермы, он поселил в неё девушку, которая помогает ему по хозяйству, убирает и кормит скот на ферме. Ранее она рассталась со своим молодым человеком, и он говорил ей, что если она уйдет он него, он не даст ей нигде жить – сожжет дом, в котором она будет проживать. Вторая квартира принадлежит местной жительнице, в ней она проживает постоянно.

В один из дней, находясь на территории фермы, молодой человек взял сено, принесенные с собой тряпки и поджег их. Дождавшись, когда огонь стал распространяться на деревянную стену дома, он ушел. К счастью, девушка, которая проживала в квартире, обнаружила возгорание и пожар был потушен.

- В результате совершенного преступления потерпевшим мог быть причинен значительный ущерб на сумму более 600 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.