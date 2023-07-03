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НовостиПроисшествия3 июля 2023 12:27

Тамбовчанин за рулем иномарки сбил велосипедиста

С переломами ребер мужчину доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пострадавшего мужчину госпитализировали

Пострадавшего мужчину госпитализировали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 2 июля в 18 часов 50 минут на 14 км автодороги «Тамбов-Котовск», недалеко от пересечения с автодорогой «Южный обход г. Тамбова». 73-летний водитель автомобиля Форд-Экоспорт при перестроении из полосы разгона не предоставил преимущество и сбил двигавшегося в попутном направлении 63-летнего велосипедиста.

- В результате аварии велосипедиста с переломами ребер на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.