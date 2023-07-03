В Тамбовской области трое мужчин попались с наркотиками

В Уварово сотрудники наркоконтроля нашли в комнате 40-летнего местного жителя 90 грамм марихуаны и 20 грамм гашишного масла. Подозреваемый признался, что растение он нарвал для личного потребления и самостоятельно высушил. Проводится проверка.

В Тамбове в гаражном кооперативе на улице Заводской был задержан 29-летний безработный мужчина. При личном досмотре в кармане его куртки обнаружен сверток с 1,03 граммами N-мэтилэефедрона.

Еще один 46-летний мужчина был задержан в Котовске на проезде Стройгородка. У него полицейские обнаружили и изъяли наркотическое вещество, впоследствии оказавшееся тетрагидроканнабинолом весом 0,55 грамма. Зелье он изготовил самостоятельно. Ранее подозреваемый попался на выращивании конопли.

- В настоящее время по всем фактам проводится проверка. Решается вопрос о привлечении подозреваемых к ответственности, - отметили в УМВД по Тамбовской области.