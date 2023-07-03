Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 11:47

В Тамбове на ул. Пролетарской столкнулись ВАЗ и КамАЗ

Водитель легковушки с 30-летним стажем перестраивался на дороге
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП пострадал водитель "семерки"

В ДТП пострадал водитель "семерки"

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 1 июля в 14 часов 50 минут в районе дома №335 по улице Пролетарская города Тамбова. 62-летний водитель с тридцатилетним стажем, управлял ВАЗ-21074 и при выполнении маневра «перестроения» создал помеху движущемуся в попутном направлении автомобилю КамАЗ-5490 в составе с полуприцепом SCHMITZ под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, на месте аварии его осмотрел фельдшер скорой помощи, госпитализация мужчине не потребовалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.