В Тамбове на ул. Пролетарской столкнулись ВАЗ и КамАЗ

В ДТП пострадал водитель "семерки" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 1 июля в 14 часов 50 минут в районе дома №335 по улице Пролетарская города Тамбова. 62-летний водитель с тридцатилетним стажем, управлял ВАЗ-21074 и при выполнении маневра «перестроения» создал помеху движущемуся в попутном направлении автомобилю КамАЗ-5490 в составе с полуприцепом SCHMITZ под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, на месте аварии его осмотрел фельдшер скорой помощи, госпитализация мужчине не потребовалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.