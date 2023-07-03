Тамбовчанин расправился с соседом из-за бытовых конфликтов

Соседи часто ссорились Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Староюрьевского района, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

22 апреля 2023 года в одном из домов села Новоюрьево Староюрьевского района обнаружено тело 54-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Следствием установлено, что между мужчинами, проживающими в соседних квартирах одного дома, произошел конфликт из-за бытовых вопросов, перешедший в драку, во время которой обвиняемый схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшему, после чего покинул жилище.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.