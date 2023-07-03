В Тамбовской области сразу две ссоры закончились повреждением чужих авто

Свою злость мужчина выместил на зеркалах заднего вида Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию поселка Мучкапский обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что вечером кто-то повредил его автомобиль. Как выяснилось, зеркала заднего вида разбил его знакомый на почве ссоры. Подозреваемый 34-летний мужчина был задержан и дал признательные показания.

- Еще один факт был раскрыт в поселке Строитель. Вечером 30 июня в дежурную часть отделения полиции поступила информация об умышленном повреждении автомобиля, - сообщают в региональном УМВД.

Как оказалось, причиной вновь стала ссора. Накануне 48-летняя женщина повздорила с бывшим знакомым, и тот в отместку повредил заднее стекло ее иномарки. В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз.