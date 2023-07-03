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НовостиПроисшествия3 июля 2023 10:10

В Тамбовской области сразу две ссоры закончились повреждением чужих авто

Машины разбили, чтобы насолить их владельцам
Марина МАКОВЛЕВА
Свою злость мужчина выместил на зеркалах заднего вида

Свою злость мужчина выместил на зеркалах заднего вида

Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию поселка Мучкапский обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что вечером кто-то повредил его автомобиль. Как выяснилось, зеркала заднего вида разбил его знакомый на почве ссоры. Подозреваемый 34-летний мужчина был задержан и дал признательные показания.

- Еще один факт был раскрыт в поселке Строитель. Вечером 30 июня в дежурную часть отделения полиции поступила информация об умышленном повреждении автомобиля, - сообщают в региональном УМВД.

Как оказалось, причиной вновь стала ссора. Накануне 48-летняя женщина повздорила с бывшим знакомым, и тот в отместку повредил заднее стекло ее иномарки. В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз.