Тамбовчанин угрожал убить бывшую сожительницу и набросился с ножом на полицейского

В Рассказовской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти.

По информации Рассказовской межрайонной прокуратуры, обвиняемый выпил и поссорился с бывшей сожительницей. Мужчина несколько раз замахнулся ножом на женщину, угрожая ее убить. Когда в связи с сообщением о семейном конфликте на место прибыл полицейский, агрессор набросился и на него. В результате сотрудник полиции получил порез и ссадину.

Уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд для рассмотрения по существу.