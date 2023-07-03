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НовостиПроисшествия3 июля 2023 9:40

Тамбовчанин угрожал убить бывшую сожительницу и набросился с ножом на полицейского

Мужчина отправится под суд сразу по двум статьям
Марина МАКОВЛЕВА

В Рассказовской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти.

По информации Рассказовской межрайонной прокуратуры, обвиняемый выпил и поссорился с бывшей сожительницей. Мужчина несколько раз замахнулся ножом на женщину, угрожая ее убить. Когда в связи с сообщением о семейном конфликте на место прибыл полицейский, агрессор набросился и на него. В результате сотрудник полиции получил порез и ссадину.

Уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд для рассмотрения по существу.