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НовостиПроисшествия3 июля 2023 9:10

В Тамбове обнаружена фальшивая 5-тысячная купюра

Женщина, расплатившаяся подделкой, утверждает, что нашла банкноту на улице
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове в отделении банка обнаружили фальшивую 5-тысячную купюру. Подделка оказалась в выручке, поступившей из продуктового магазина на улице Степана Разина. Полицейские изъяли подделку и установили, кто принес ее в магазин.

Подозрение пало на 37-летнюю женщину, злоупотребляющую спиртными напитками. Она рассказала сотрудникам полиции, что нашла купюру на улице.

- У нее имелись подозрения, что купюра имеет признаки подделки, но человеческая жадность взяла верх, женщина решила избавиться от купюры путем сбыта в магазине, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте фальшивых денежных купюр. Происхождение подделки и другие лица, причастные к ее обороту, устанавливаются.