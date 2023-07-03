Новая тамбовская школа получила образовательную лицензию

Школа № 2 примет 2,5 тысячи учеников

Новая школа № 2, построенная на севере Тамбова, получила лицензию на образовательную деятельность. Весь предыдущий год комитет образования формировал списки детей, родители которых желали бы перевести туда детей. Сейчас начат прием заявлений о зачислении во 2 класс. На минувшей неделе уже было подано около 90 заявлений, сегодня прием продолжается. Начиная со среды, можно будет подавать заявления через портал госуслуг в третьи и четвертые классы.

- Школа №2 рассчитана на 2500 учеников, в ней 11 образовательных центров, имеются проектные мастерские, научные лаборатории, несколько спортзалов и спортплощадок. Ребята будут изучать прототипирование, 3D-моделирование, геосферные процессы, а на большой перемене можно будет позаниматься и перекусить в интернет-кафе, - напомнили в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова