В Тамбовской области стартует второй этап записи в 1 класс

6 июля в Тамбовской области стартует вторая волна записи в 1 класс. В 2023 году зачисление детей проходит с 1 апреля по 5 сентября. Прием разделен на два этапа. До 30 июня подавали заявление родители детей, которые проживают на закрепленной территории, а также льготников.

С 6 июля по 5 сентября будет длиться второй этап. Написать заявление на зачисление в школу можно будет независимо от места проживания. Школа сможет зачислить ребенка только в том случае, если к этому моменту в ней остались свободные места.

- Информацию о том, остались ли в школе свободные места после зачисления на первом этапе, образовательные учреждения должны опубликовать до 5 июля. На втором этапе детей зачисляют на свободные места в порядке очередности, поэтому дата подачи заявления в этом случае имеет значение. Льготы при зачислении детей на втором этапе не действуют – все места распределяются строго по очереди без учета привилегий, - подчеркнули в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Подать заявление на зачисление в 1 класс можно через единый портал Госуслуг, лично отнести его в школу или отправить заказным письмом. Старт приема заявлений 6 июля в 8.00.