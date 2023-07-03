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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:41

В Тамбове будут судить мужчину, ударившего ножом сожительницу

Причиной попытки убийства стала ревность
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуре Советского района Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за произошедшей ссоры на почве ревности, нанес своей сожительнице один удар ножом в область спины, при этом повредив внутренние органы. Однако довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог по не зависящим от него обстоятельствам, ввиду активных действий потерпевшей и своевременного оказания ей медицинской помощи, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.