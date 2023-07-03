В Тамбовской области будут судить сотрудника стройфирмы, который подкупил инспектора Гостехнадзора

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Московской области, сотрудника фирмы по ремонту и строительству дорог, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Следствием установлено, что в декабре 2022 года теперь уже бывший инспектор департамента государственного технического надзора Тамбовской области получил от сотрудника стройфирмы 50 тысяч рублей в качестве взятки за успешную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений тракториста-машиниста работникам фирмы. Деньги он перечислял на банковские счета должностного лица и его родственницы. Факт передачи незаконного вознаграждения выявили оперативные сотрудники регионального УМВД России.

- Должностное лицо также стало фигурантом уголовного дела о получении взятки, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Как пояснили в прокуратуре Тамбовской области, после вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.