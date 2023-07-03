В Котовске отмечена массовая гибель ясеней

Златку не уничтожить химией, она будет "работать" до последнего ясеня

В Котовске ведется активная вырубка ясеней. Деревья пострадали от насекомого-вредителя – ясеневой изумрудной узкотелой златки. Растение, на котором поселились вредители, чаще всего погибает. В городе такая участь постигла около 100 ясеней.

- В городском парке мы вырубили 21 сухое дерево, в сквере «Октябрьский» погибло около 20 ясеней, которые также будут вырублены. На улице Красногвардейской будем убирать порядка десяти деревьев. На улице Советской также предстоит вырубка ясеней. Кроме того, на пришкольной территории третьей школы уже вырубили около 30 ясеней, - сообщают в администрации города Котовска.

К слову, в Тамбовской области ясеневая изумрудная златка появилась примерно в 2010 году, впервые ее обнаружили в Мичуринске. В областном центре ясени также стали жертвой насекомого. В Котовске златка поселилась около 3 лет назад. Против нее не эффективна химия, поэтому спасти деревья едва ли удастся.

Фото администрации города Котовска