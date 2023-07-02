Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с +28 градусов

3 июля в Тамбовской области будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на местный филиал «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь (1-3 мм). Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, днем столбик термометра будет варьироваться в промежутке 23-28°.

Атмосферное давление 745 мм рт. ст. Влажность воздуха 70%. В течение суток атмосферное давление повысится, влажность воздуха понизится