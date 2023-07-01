Бюджет Тамбовской области вырос на 1,5 миллиарда рублей

В Тамбовской областной Думе рассмотрели итоги исполнения главного финансового документа региона за прошлый год, а также изменения в бюджет в этом году.

В главный финансовый документ этого года вносятся изменения в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, предоставления целевых бюджетных кредитов из федерального бюджета, а также перераспределения бюджетных ассигнований. В результате собственные доходы бюджета увеличиваются на 1,5 млрд рублей.

Дополнительные доходы планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения; реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры; возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур; на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения и питания.

Уровень средней зарплаты вырос за 2022 год на 8,9% и составил 31308 рублей. При этом средняя зарплата педагогов — 32744 рублей, работников культуры — 32209 рублей, а врачей — 64280 рублей.

- Что касается текущего года, исполнение консолидированного бюджета Тамбовской области за пять месяцев 2023 года по собственным налоговым и неналоговым доходам составило около 20 млрд рублей, что на 8,4% превышает уровень того же периода 2022 года, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.