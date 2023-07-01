Тамбовчане примут участие в велопробеге «Ивановка - Большая Ордынка»

Тамбовчане примут участие в велопробеге, который приурочен к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. Около 20 велосипедистов отправятся в «юбилейное» велопутешествие из музея-усадьбы композитора в Ивановке.

Во главе велоделегации пробега известный тамбовский велосипедист, кругосветный путешественник и Заслуженный путешественник России Александр Осипов. Он объехал весь земной шар, побывав на всех континентах и частях света, посетил более 60 стран мира, шестнадцать раз пересёк экватор и проехал 18 пустынь мира.

Участникам велопробега «Ивановка – Большая Ордынка» предстоит преодолеть от места старта до финиша 700 км. Маршрут пройдет через города Ряжск, Рязань, Коломна, Воскресенск, Гжель.

Завершится «юбилейный» велопробег 7 июля встречей в Московском музее С.В. Рахманинова на Большой Ордынке, где состоится концерт в честь участников велопробега. Тамбовская спортивная делегация передаст представителям учреждения книги о Сергее Васильевиче Рахманинове.

- Дата старта велопробега «Ивановка - Большая Ордынка» выбрана неслучайно: 2 июля 1957 года начался велопробег «Тамбов – Москва», - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Тогда организатором выступил житель Кирсанова Виктор Гришин – боевой летчик, ветеран двух войн - финской и Великой Отечественной, кавалер ордена Красной Звезды и семи медалей. Под его руководством группа школьников совершила велопоход «Тамбов – Москва», где в это время проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов.