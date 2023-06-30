Тамбовчанин незаконно срубил 13 берез, чтобы построить сарай

В полиции Мордовского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Преступление произошло в феврале этого года на территории Шмаровского поселкового совета в лесном массиве с. Кужное Мордовского района. Неизвестный спилил 13 берез. Место происшествия было обследовано сотрудниками полиции, которые изъяли спил и нашли оставленные преступниками следы.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к этому преступлению 33-летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в преступлении. Как пояснил задержанный, молодые деревья он спилил для изготовления надворной постройки. Сумма ущерба составила 46500 рублей. 25 мая этого года уголовное дело направили в суд.

- Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.