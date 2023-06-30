Администрацию Староюрьевского района через суд обязали обработать территории от клещей

Староюрьевский районный суд рассмотрел иски прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципалитетам о признании незаконным бездействия, а именно, непроведения акарицидной обработки людных мест.

В апреле этого года прокуратура Староюрьевского района проверила исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства, касающегося профилактики заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Выяснилось, что территории акарицидной обработке не подвергались, соответствующий договор со специализированной организацией в 2023 году не заключался.

Полагая, что это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, инфицированию населения, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетним, вплоть до тяжелых нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и летальным исходам, прокурор просил признать незаконным бездействие администрации сельсоветов Староюрьевского района и возложить на них обязанность в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу заключить соответствующий договор со специализированной организацией в целях проведения акарицидной обработки мест массового посещения на территории сельсоветов.

В суде представители сельсоветов исковые требования признали полностью.

- Решением суда административные исковые требования прокурора Староюрьевского района Тамбовской области удовлетворены, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Решения суда в законную силу не вступили.