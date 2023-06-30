В Тамбовской области заведующая детсадом выписывала сотрудникам премии и забирала их себе

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детским садом в Знаменском районе, которую обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие установило, что в период с января 2020 года по декабрь 2021 года заведующая необоснованно издавала приказы об увеличении размера премии и стимулирующих выплат работникам дошкольного учреждения, которые после получения денежных средств часть из них по указанию руководителя отдавали ей. Кроме этого, обвиняемая издавала приказы о совмещении должностей, при этом указанные в них лица фактически трудовые функции по совмещаемой должности не исполняли, а начисленную заработную плату передавали заведующей. Полученные деньги руководитель расходовала на личные цели либо нужды учреждения.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, почти за два года женщина получила от подчиненных работников не меньше 341 тысячи рублей.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для обеспечения возмещения причиненного районному бюджету ущерба в рамках следствия наложен арест на транспортного средство обвиняемой.