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НовостиПроисшествия30 июня 2023 12:20

В Уметском районе у жителя изъяли ружье, порох и патроны

Возбуждено два уголовных дела
Марина МАКОВЛЕВА
Происхождение ружья, пороха и боеприпасов устанавливается

Происхождение ружья, пороха и боеприпасов устанавливается

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники уголовного розыска Уметского района получили информацию о том, что житель района хранит дома незарегистрированное оружие и боеприпасы. Оперативники действительно нашли у мужчины охотничье ружье и две банки с порохом, а также 11 патронов 16 калибра, которые он изготовил самостоятельно.

- Ружье, 150 граммов пороха и 11 патронов были изъяты и направлены на проведение баллистической экспертизы. Полицейскими устанавливается происхождение ружья, пороха и боеприпасов, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено два уголовных дела.