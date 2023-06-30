Жителя Жердевки будут судить за систематические поездки без прав

В прокуратуре Жердевского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в управлении автомобилем, будучи лишенным прав.

- В октябре 2021 года обвиняемый был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В августе и октябре 2022 года мужчина вновь сел за руль и управлял автомобилем, за что был привлечен к административной ответственности. Несмотря на это, в мае текущего года автомобиль под управлением обвиняемого был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД на улице Первомайская в городе Жердевка, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.

Уголовное дело рассмотрит Жердевский районный суд.