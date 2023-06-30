Права пострадавшего на производстве тамбовчанина защищает прокуратура

Прокуратура Первомайского района в ходе рассмотрения обращения установила, что в марте текущего года с работником подрядной организации произошел несчастный случай на производстве, из-за которого мужчина получил тяжелую травму.

В соответствии с требованиями действующего законодательства на работодателя возлагается материальная ответственность по возмещению морального вреда, если причиной несчастного случая, а равно обстоятельствами, сопутствовавшими несчастному случаю, стали неправомерные действия или бездействие работодателя (ч. 1 ст. 237 ТК РФ, ст. 1100 ГК РФ).

Как показало расследование несчастного случая, причиной произошедшего стало несоблюдение требований к охране труда ответственными должностными лицами организации-работодателя.

- В этой связи прокуратурой района в интересах пострадавшего работника в суд направлено исковое заявления о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.