На севере Тамбова 1 июля ограничат движение

Для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения митинга-концерта, посвященного Дню ветеранов боевых действий, 1 июля в Тамбове вводится ряд ограничений.

Так, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия) с 22 часов 30 июня и до окончания мероприятия 1 июля:

- по проезду, ведущему от улицы Мичуринской к учебным корпусам Тамбовского государственного технического университета (ул. Мичуринская, д. 112);

- на парковке перед зданием учебного корпуса А ТГТУ (ул. Мичуринская, д. 112);

- по чётной стороне улицы Мичуринской, на участке от бульвара Энтузиастов до остановки общественного транспорта «Технический университет», а также по проезду, ведущему от улицы Мичуринской к учебным корпусам ТГТУ будет дополнительно запрещено движение автотранспорта с 9 часов 1 июля до окончания мероприятия.

- Муниципальному учреждению «Дирекция городских дорог» дано поручение разработать схемы размещения временных дорожных знаков и установить в соответствии с ними средства регулирования дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.