В Бондарском районе детские площадки и парки не обрабатываются от клещей

Прокуратура Бондарского района проверила, как организована органами местного самоуправления обработка общественных территорий от клещей. Было установлено, что на территории четырех сельских поселений соответствующая санитарная обработка детских площадок и парковых зон не проведена.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района вносились представления, однако, нарушения фактически устранены не были, - рассказали в ведомстве.

Прокурор района обратился с иском в суд, требуя обязать администрации сельсоветов обработать территории. На данный момент заявления находятся в стадии рассмотрения.