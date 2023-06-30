В Тамбовской области обнаружена несанкционированная свалка

Прокуратура Петровского района при проверке соблюдения законодательства об охране окружающей среды обнаружила несанкционированную свалку мусора. Она находится в селе Петровское в начале улиц 1-я Восточная и Станционная. При этом администрация Петровского сельсовета мер для ликвидации свалки не приняла.

- По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании муниципалитет ликвидировать несанкционированную свалку мусора. Иск рассмотрен и удовлетворен. Муниципалитет принял меры к очистке территории от мусора, - рассказали в прокуратуре Петровского района.