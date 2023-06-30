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НовостиОбщество30 июня 2023 8:51

В Тамбовской области обнаружена несанкционированная свалка

После вмешательства прокуратуры территорию начали расчищать от мусора
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Петровского района при проверке соблюдения законодательства об охране окружающей среды обнаружила несанкционированную свалку мусора. Она находится в селе Петровское в начале улиц 1-я Восточная и Станционная. При этом администрация Петровского сельсовета мер для ликвидации свалки не приняла.

- По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании муниципалитет ликвидировать несанкционированную свалку мусора. Иск рассмотрен и удовлетворен. Муниципалитет принял меры к очистке территории от мусора, - рассказали в прокуратуре Петровского района.