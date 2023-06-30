Тамбовчанин, подвозивший нетрезвого мужчину, украл у него телефон и перевел себе 15 тысяч рублей

Житель села Малый Снежеток Первомайского района обратился в полицию с заявлением о краже денег с банковской карты. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 28-летний тамбовчанин.

- Как выяснилось, подрабатывая пассажирскими перевозками в областном центре, он согласился подвезти потерпевшего в село. Воспользовавшись нетрезвым состоянием пассажира, злоумышленник похитил у него сотовый телефон. Затем через услугу «мобильный банк» обналичил деньги в сумме 15200 рублей для собственных нужд, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Также мужчине придется возместить потерпевшему материальный ущерб.