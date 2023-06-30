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НовостиОбщество30 июня 2023 7:49

Прокуратура Сосновского района через суд обязала муниципалитет организовать освещение на дорогах

В Грязновском сельсовете трудно передвигаться на машине по ночам
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сосновского района провела проверку по обращению местного жителя. Он пожаловался на отсутствие освещения улиц ночью.

- В нарушение требований действующего законодательства автомобильные дороги населенных пунктов Грязновского сельсовета в темное время суток не освещаются. По данному факту прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о возложении обязанности на муниципалитет организовать искусственное освещение автомобильных дорог в темное время суток, - отметили в прокуратуре Сосновского района.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.