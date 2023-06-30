В Кирсановском районе поля вблизи села обрабатывались пестицидами

В управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступило сообщение о применении пестицидов и агрохимикатов в непосредственной близости от населенного пункта.

Как выяснилось, на территории Кирсановского района рядом с селом Калаис расположены земельные участки сельскохозяйственного назначения. На них выращиваются сельскохозяйственные культуры, которые действительно обработаны ядохимикатами, что недопустимо вблизи населенного пункта.

Как рассказали в ведомстве, материал проверки был направлен в управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.