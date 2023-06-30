Жительницу Гавриловского района подозревают в нецелевом использовании 100 тысяч рублей, выделенных по соцконтракту

Прокуратура Гавриловского района проверила исполнение Федерального закона «О государственной социальной помощи». Предметом интереса стало расходование самозанятыми лицами денег, выделенных в рамках социального контракта.

- В ходе проверки выявлен факт нецелевого расходования бюджетных денежных средств в сумме 100 тысяч рублей, выделенных местной жительнице для ведения личного подсобного хозяйства. В целях сокрытия факта хищения денежных средств, женщина предоставила фиктивные договоры о закупке домашней птицы и кормов, - рассказали в ведомстве.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.