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НовостиПроисшествия30 июня 2023 6:50

Жительницу Гавриловского района подозревают в нецелевом использовании 100 тысяч рублей, выделенных по соцконтракту

Женщина предоставила фиктивные договоры и закупке птицы и кормов
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Гавриловского района проверила исполнение Федерального закона «О государственной социальной помощи». Предметом интереса стало расходование самозанятыми лицами денег, выделенных в рамках социального контракта.

- В ходе проверки выявлен факт нецелевого расходования бюджетных денежных средств в сумме 100 тысяч рублей, выделенных местной жительнице для ведения личного подсобного хозяйства. В целях сокрытия факта хищения денежных средств, женщина предоставила фиктивные договоры о закупке домашней птицы и кормов, - рассказали в ведомстве.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.