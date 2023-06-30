В Токаревском районе после вмешательства прокуратуры восстановили ограждение у водоема

На прием к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину обратилась жительница Токаревки. Женщина пожаловалась на бездействие местной администрации.

- Установлено, что в деревне Безукладовка на участке автомобильной дороги, проходящей вблизи водного объекта, установлено тросовое дорожное ограждение. При этом некоторые опорные столбы ограждения повалены, из-за чего тросы не натянуты и находятся на земле, - рассказали в прокуратуре Токаревского района.

Главе администрации района было внесено представление, после этого дорожное ограждение привели в порядок. Должностное лицо местной администрации оштрафовано на 20 тысяч рублей.