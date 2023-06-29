В Тамбовской области утонул рыбак

Лодку нашел другой рыбак Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Утром 29 июня в водоеме с. Прудки Мучкапского района обнаружили тело 62-летнего рыбака. Вечером 28 июня он уехал из дома на рыбалку и не вернулся. Утром его родственники обратились в правоохранительные органы. Вскоре правоохранителям поступил звонок от другого рыбака, который сообщил, что обнаружил в водоеме перевернутую лодку и тело мужчины.

- Все обстоятельства гибели мужчины устанавливаются следователями Уваровского МСО СУ СКР по региону в рамках процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по региону.