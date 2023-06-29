В Тамбовской области проверку Роспотребнадзора не прошли 6 пляжей

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области опубликовало список официальных пляжей региона, купаться на которых не рекомендуется.

Среди них пляж «Детский» в Тамбове на правом берегу канала реки Цны в районе парка «Дружбы» и зона отдыха в Татаново, на берегу Цны. Также специалисты не советуют совершать заплывы на левом берегу реки Большой Ломовис в селе Бондари и на трех пляжах Мичуринска - «Детском», «Молодежном», «Донском».

Площадки не прошли проверку из-за плохого качества воды или отсутствия мусорных контейнеров.