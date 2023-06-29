В двух ФАПах Тамбовской области не было оборудовано водоснабжение

Прокуратура Бондарского района провела проверку исполнения законодательства при оказании гражданам медицинской помощи, выполнения программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи.

Установлено, что в двух фельдшерско-акушерских пунктах ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ» в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства отсутствует надлежаще организованное холодное и горячее водоснабжение.

- В этой связи прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием о возложении на учреждение здравоохранения обязанности по устранению указанных нарушений закона., - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Требования прокуратуры признаны судом обоснованными и удовлетворены в полном объеме.