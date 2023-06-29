Тамбовчанин украл с чужой карты почти 170 тысяч рублей

21 июня в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже денег с банковской карты. В преступлении заподозрили 27-летнего мужчину. Воспользовавшись случайно услышанной информацией, злоумышленник выкрал банковскую карту у знакомого сожительницы. Затем через услугу «мобильный банк» он в несколько приемов обналичил деньги в сумме 168800 рублей. Изучение записи камеры видеонаблюдения помогло оперативникам раскрыть преступление.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Кроме того, ему придется возместить материальный ущерб владельцу денег.