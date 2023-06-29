Тамбовская область получит кредит в 400 миллионов рублей на покупку автобусов

Автобусы купят к 1 декабря Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Специальный казначейский кредит в размере 400 миллионов рублей получит Тамбовская область на приобретение новых автобусов. Заявку региона одобрили сразу четыре федеральных профильных министерства – Минтранс, Минэк, Минпромторг, Минфин, о чем объявили на президиуме правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

За счет полученных средств региональные власти планируют приобрести 52 автобуса, в том числе 5 автобусов большого класса, 14 – среднего класса, 33 – малого класса, чтобы улучшить работу общественного транспорта в областном центре, малых городах - Уварове и Моршанске, Токаревском и Пичаевском муниципальных округах, а также по ряду межмуниципальных маршрутов.

- Кроме того, планируется привлечь более 18 миллионов рублей за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Ожидается, что транспорт поставят до 1 декабря этого года.