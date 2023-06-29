Тамбовский Роспотребнадзор нашел нарушения в приюте для детей "Орешек"

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проверило соблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, проверка прошла в Социальном приюте для детей "Орешек", где были найдены нарушения.

На спортплощадке в приюте нет покрытия, на втором этаже не оборудованы туалеты, нет туалетов для детей дошкольного возраста. Внутренняя отделка спален не отвечает гигиеническим требованиям, на потолках, стенах и полах в комнатах видны дефекты и механические повреждения.

- В связи с этим, управлением подготовлено исковое заявление в отношении вышеуказанного юридического лица о необходимости устранения нарушений санитарного законодательства РФ. Решением Тамбовского районного суда Тамбовской области исковые требования управления удовлетворены в полном объеме, - отметили в ведомстве.