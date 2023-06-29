В Тамбове отключат свет на Карла Маркса, Полынковской и на дачах по Рассказовскому шоссе

30 июня в связи с проведением ремонтных работ на электросетях будет временно прекращено электроснабжение по некоторым адресам.

В связи с ремонтом трансформаторной подстанции:

с 9.30 до 11.30

- ул. Студенецкая, д. 2А-6;

- ул. Советская, д. 122-124;

- ул. К. Маркса, д. 161Б-165;

- ул. Октябрьская, д. 9А-9В;

с 13.30 до 16.30

- ул. Гастелло, д. 59-59Б;

- ул. 40 лет Октября, д. 43-105;

- ул. Полынковская, д. 2-30;

- ул. Фрунзе, д.2-14;

- пр. Верховой, д. 1-16;

- пр. Ревтрудовский, д.2-16;

- Рубежный туп., д. 2-13;

- ул. Опалева, д. 1-12.

В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-6 кВ с 9.00 до 16.00 - СНТ по Рассказовскому ш.

В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Астраханская, д. 50-100;

- ул. Ленинградская, д. 16-18;

- ул. Советская, д. 90.