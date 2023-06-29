В Рассказово завершено расследование уголовного дела по факту отравления выпускников в кафе

Антисанитария на кухне привела к массовому отравлению Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Рассказовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, владеющего кафе «Семейный очаг». Женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление людей.

- Обвиняемая организовывала питание во время выпускных вечеров, проходивших в указанном кафе в период с 27 по 29 июня 2022 года. Ею не были созданы необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации продукции, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья посетителей кафе, следствием чего стало попадание в пищу и на объекты внешней среды патогенных микроорганизмов, в том числе бактерий группы кишечной палочки, а также сальмонеллы, - пояснили в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Из-за заражения бактериями рода сальмонеллы посетители получили отравление. После праздника к врачам обратились 84 человека - ученики, их родственники и учителя. 46 человек пришлось госпитализировать.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.