Тамбовчанина будут судить за торговлю паленым алкоголем и сигаретами

Найденная продукция - фальсификат

В прокуратуре города Моршанска утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в преступлении по п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ (приобретение хранение, перевозка, в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизами) марками, совершенные в особо крупном размере), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без советующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна), ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

По версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2023 года мужчина, в отсутствие лицензии, разрешающей оборот алкогольной и табачной продукции, приобрел и в целях сбыта хранил в гараже около своего дома немаркированную алкогольную продукцию в количестве 640 бутылок, а также больше 16 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, обшей стоимостью около 3 миллионов рублей.

- Уголовное дело будет направлено в Моршанский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области