В Тамбовской области столкнулись иномарка и фура

В иномарке пострадали двое Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 28 июня в 8 часов 20 минут на 424 километре автодороги Р-22 «Каспий», на территории Никифоровского района. Здесь столкнулись «HYUNDAI ELANTRA» под управлением 21-летнего мужчины и «MERSEDEC-BENZ ACTROS» в составе полуприцепа «KROPNE SD», под управлением 59-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя «HYUNDAI ELANTRA» и его 58-летнюю пассажирку на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Причины и условия совершения аварии установят в ходе проведения административного расследования.