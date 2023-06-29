Тамбовчанин нанес на остановку и ограждение нецензурные надписи

28 июня в полицию села Петровское поступило сообщение о вандализме. Выяснилось, что около двух часов ночи на остановке, в жилом секторе на улице Советской и на металлическом ограждении дома на улице Ленина неизвестный с помощью аэрозольного баллончика с краской нанес надписи, содержащие оскорбительные выражения и нецензурные слова. Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 17-летний местный житель.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Наказание за такое преступление – штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работами на срок до одного года либо арестом на срок до трех месяцев. Хотя несовершеннолетний не понесет условное наказание, родители заплатят штраф, а его поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.