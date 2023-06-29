Тамбовчанка нашла чужую банковскую карту и оплатила ей свои покупки

Тамбовские сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты. О краже заявила 58-летняя тамбовчанка. Она сообщила, что потеряла банковскую карту, а через некоторое время ей начали приходить оповещения о списании денег.

- Выяснилось, что потерпевшая обронила банковскую карту в автобусе, этим и воспользовалась злоумышленница. Полицейские установили, что подозреваемая расплачивалась картой потерпевшей в нескольких супермаркетах. Полицейские установили маршрут передвижения злоумышленницы, задержали ее на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Тамбову.

Злоумышленница призналась, что увидела в автобусе чужую банковскую карту, положила ее в карман и вышла на ближайшей остановке. Выяснив, что на карте есть деньги, женщина делала с ее помощью покупки в магазинах. Общая сумма ущерба составила 5500 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.